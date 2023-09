Valdilana, cade pianta al bivio per Ponzone in piena notte: in azione i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Intervento in piena notte dei Vigili del Fuoco per rimuovere una pianta in mezzo alla strada. A dare l'allarme, intorno alle 2, un passante. Il fatto è avvenuto a Valdilana, in prossimità del bivio per la galleria di Ponzone: sul posto, la squadra di Ponzone per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell'area interessata.