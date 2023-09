Scacchi: Terminata la 12a edizione del Torneo Internazionale "Città di Biella", i risultati FOTO

La cerimonia di premiazione, domenica 24 settembre sera, ha chiuso ufficialmente la dodicesima edizione del Torneo Internazionale “Città di Biella”, l’appuntamento più importante della stagione scacchistica provinciale ed uno dei principali a livello regionale, molto apprezzato però anche al di fuori del Piemonte. Sono giunti a Biella per sfidarsi su cinque incontri 99 giocatori provenienti infatti non solo dalla nostra regione, ma anche da Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, nonché dalla Francia e dalla Svizzera.

Le gare si sono disputate, come ormai tradizione consolidata, presso la Biblioteca “Luigi Squillario” di Città Studi, un locale per il quale i giocatori e gli accompagnatori ogni anno rinnovano parole di grande apprezzamento. Il torneo, che era suddiviso in tre Open dove i giocatori potevano partecipare in base alla loro forza di gioco, è stato uno dei più avvincenti e combattuti degli ultimi anni. Si è dovuto infatti attendere il termine di tutti gli incontri per poter proclamare il vincitore dell’Open A, quello riservato ai giocatori più forti.

Alla fine la vittoria è andata al sedicenne torinese Giulio Agresta, che ha terminato imbattuto con 4 punti, frutto di tre vittorie e due patte. Con gli stessi punti, ma con uno spareggio tecnico inferiore, si è classificato al secondo posto il Maestro FIDE lombardo Marco Sbarra. Terzo classificato a 3,5 punti un altro giovane talento degli scacchi, il lucchese Flavio Bechelli (19 anni). Tra i giocatori di casa, ottimo torneo e quarto posto per il Maestro biellese Marco Ubezio (3,5 punti) e sesta posizione per il Maestro sostegnese Lorenzo Bardone (3 punti).

A seguire, dall’ottavo al decimo posto si sono classificati il biellese Matteo Sunder (che dopo questo torneo si potrà fregiare del titolo di Candidato Maestro), il giovanissimo cossatese Erick Marangone ed il Candidato Maestro tollegnese Matteo Migliorini. Nell’Open B ha regolato tutti gli avversari un altro giovane scacchista, l’eporediese Sergio Pilo (14 anni) con 4,5 punti. Al secondo posto con 4 punti l’ancora più giovane (12 anni) Daniele De Martino, italiano residente in Francia. Ottimo terzo il Candidato Maestro milanese Claudio Raselli (4 punti).

Tra i biellesi, quinto posto per Giulio Sunder, che aveva guidato la classifica fino al terzo turno. Nell’Open C, infine, vittoria per un altro eporediese: Luca Stratta, unico tra i tre tornei a terminare a punteggio pieno. Seconda piazza con 4 punti per il piacentino Giacomo Rizzi, terzo l’imperiese Matteo Parodi. Migliore tra i biellesi il quindicenne di Camandona Emiliano Tiritan (3,5 punti), nono assoluto. Decima posizione per il biellese Domenico Cognata, undicesima per il diciottenne biellese Brylle Kenshin Asuncion, al suo primo torneo ufficiale in assoluto e pertanto autore di una prestazione di rilievo.

Va menzionata anche la quindicesima posizione ottenuta, con 3 punti, dall’occhieppese Matteo di Gioia, coetaneo di Asuncion e anche lui al suo debutto in una gara valida per le variazioni di punteggio internazionale. Il Presidente dello Scacchi Club Valle Mosso, Elisabetta Celitoso, ha espresso “grande soddisfazione per l’apprezzamento ricevuto dai presenti sia per la sala di gioco, che per il torneo nel suo complesso.

Sono complimenti che giriamo volentieri, insieme al nostro grazie, a Città Studi che ci concede da anni di poter organizzare il torneo nei suoi locali. Voglio anche ringraziare – prosegue il Presidente del circolo biellese – il Comune di Biella, i nostri sponsor che ci danno una mano durante tutto l’anno sportivo, nonché soci e simpatizzanti, fondamentali per allestire la sala di gioco e per smontare le attrezzature a tempo di record al termine del torneo.”