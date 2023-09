Al Golf Club Cavaglià 130 “Saranno Famosi” - FOTO

A Golf Cavaglià in 130 Saranno Famosi...Il Golf Club Cavaglià si conferma punto nevralgico dell’attività giovanile nazionale. Dopo la tappa primaverile del Trofeo Teodoro Soldati e i Campionati Italiani Baby della scorsa estate sabato nel circolo biellese si è disputata la finale zonale del Circuito “Saranno Famosi” che ha visto in azione 130 promesse del golf delle categorie Under 12/14. Giovanissimi, ma già in grado di esprimere un livello tecnico eccellente come lo dimostrano i risultati. Nella gara Under 14 maschile successo di Gabriele Augusto Gattiglia (Rapallo) con lo score lordo di 67 (-1) davanti a Mattia Rosso (Torino) con 73.

Nella gara Under 14 femminile vittoria di Alice Bianco (Verbania) con 73 (+5) davanti a Maria Coppini (Castelconturbia) con 77. Nell’under 12 maschile brilla con il miglior risultato di giornata Edoardo Mercuri (Castelconturbia) che chiude con 66 (-2) davanti al giovanissimo (classe 2013) biellese Tommaso Falla (75). Nel femminile si impone Francesca Mazzucato (Aosta Brissogne) con 74 (+6) seguita da Martina Magini (Sant’Anna) con 86. Il 1° netto della classifica Under 12 mista va a Umberto Marcoz (Torino) con 52 (-16). Nella gara 9 buche maschile Stableford 1° Gregorio Caielli (Torino) con punti 27 e 2° Luigi Leonardo (Villa Carolina) con 23.

Nel femminile 1° Anna Boggio Sella (Torino) con 23 e 2° Vittoria Fea (Torino) con 22.A fine gara sono stati premiati anche in vincitori del ranking finale del circuito 2023. U14 Maschile Medal: 1. Leonardo Russo (Pinerolo) punti 1064. U14 Femminile Medal: 1. Alice Bianco (Verbania) 1130. U12 Maschile Medal: 1. Edoardo Mercuri (Castelconturbia) con 1200. U12 Femminile Medal: 1 Francesca Mazzucato (Aosta Brissogne) con 1280. U14 Maschile Stableford: 1. Amedeo Surliuga (Torino) 518. U14 Femminile Stableford: Bianca Monzeglio (Royal Park) 558. Challenge a squadre 1. Castelconturbia 2142, 2. Aosta Brissogne 2044, 3. Royal Park 1759.

Schellino nella Coppa BiverBanca. Domenica al Golf Club Cavaglià si è giocata la classica Coppa Biver Banca (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha visto al via un’ottantina di partecipanti “accolti” da una bellissima giornata settembrina. Premiati. Premiati 1a categoria: 1° lordo Paolo Schellino Cavaglià 33, 1° Netto Paolo Maza Cavaglià 38, 2° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 35, 3° Netto Luca Bertino Biella Betulle 35. 2a categoria: 1° Netto Andrea Zucchetti Cavaglià 40, 2° Netto Lorenzo Paravella Cavaglià 39, 3° Netto Andrea Bonatti Gressoney 37. 3a categoria: 1° Netto Monica Casalino Cavaglià 47, 2° Netto Raffaella Casalino Cavaglià 39, 3° Netto Gianni Feo Cavaglià 39. 1° Ladies Loredana Marian Mulino Cerrione 35. 1° Seniores Sergio Protti Cavaglià 37.

A Cavaglià weekend tra Royal Diamond e Green Pass Card Trophy. Nella settimana che ci porterà nel mese di ottobre sono tre gli appuntamenti agonistici al Golf Club Cavaglià. Si inizierà giovedì con la tappa Excellence del Circuito Nazionale HDGolf (18 buche, Stableford, 3 categorie). Per l’occasione lo sponsor Masseria Fruttirossi offrirà a tutti i giocatori un fresco nettare di melagrana. Sabato si giocherà il The Royal Diamond for Spirito Cocktails (18 buche Stableford, 3 categorie) con in palio un diamante per il 1° lordo e altri premi speciali. Dopo la premiazione sponsor offrirà un assaggio dei suoi caratteristici cocktails a tutti i presenti. Domenica tornerà il circuito Green Pass Card Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie, a fine gara premiazione e rinfresco) con semifinale nazionale e finale internazionale per i migliori del ranking.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it .