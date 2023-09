Oropa, NuovaMente presenta la conferenza “Il cantico antico del torrente Oropa”.

L’Associazione culturale NuovaMente organizza la conferenza, giovedì 28 settembre alle ore 21,00, “Il canto antico del torrente Oropa”, con lo scrittore biellese Massimo Boggio

Il relatore illustrerà tutti i misteri che circondano il Santuario di Oropa, dove l’antico fiume omonimo ne accompagna l’itinerario esoterico.

Dal mondo dei Templari collegati alla statuetta della Madonna Nera di Oropa nascosta da Sant'Eusebio e posta sotto ad un masso per impedire che gli eretici la rubassero, gli abitanti di Fontainemore costruirono, nel Settecento, una cappella votiva detta Cappella del Ròc (ovvero della roccia).

Successivamente fu costruita una chiesa inglobando parzialmente anche un secondo masso erratico, che si trova nella parte nord-occidentale della chiesa, detto Roc 'dla Vita, roccia della Vita, nota in passato per essere legata a culti pagani relativi alla fecondità.

La conferenza tratterà del cimitero monumentale ove si realizzarono le tombe delle principali famiglie nobili e notabili del biellese e tra di esse diverse riportano simboli esoterici come quella di Quintino Sella che è addirittura a forma piramidale, chiaro riferimento alla massoneria e di altri aneddoti e luoghi misteriosi dove passava il torrente Oropa.

Si ricorda che l'ingresso è libero e la prenotazione obbligatoria.

NuovaMente – Viale Macallè 10 - Biella – 347.053.7574.