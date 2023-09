Abbandonano un forno a microonde nei campi di Salussola, il Comune si sfoga: “Caso di inciviltà”

Non conoscono fine gli episodi di maleducazione e poco rispetto per l'ambiente. È notizia di poco fa che qualcuno ha abbandonato un forno a microonde nelle campagne di Salussola.

“Purtroppo nel nostro paese un altro esempio di inciviltà – commenta amaramente il Comune sui propri canali social - Abbandonare i rifiuti per strada è un reato, ci vantiamo tanto di avere un bel territorio e di volerlo tutelare. Il primo esempio per tutelarlo è utilizzare i servizi che già ci sono per la gestione dei rifiuti. Ricordo che l'ecocentro è aperto tutti i sabati dalle 9 alle 15, a disposizione di tutti i cittadini di Salussola, ed esiste anche il servizio di raccolta domiciliare per rifiuti ingombranti o altro... Quindi continuo a non capire perché dobbiamo abbandonare i rifiuti per strada, scusate lo sfogo”.