Premio Città di Varallo, il biellese Luca Stecchi sarà presidente di giuria

È stata indetta l’edizione 2023 del Premio Internazionale “Città di Varallo”, una rassegna di poesie e di poeti, ideata dal compianto Otmaro Maestrini e organizzata da OTMA2 Edizioni. Il Premio che avrà il suo epilogo a Varallo Sesia (Cv) il giorno 24 settembre 2023 alle ore 10.30 presso Palazzo D'Adda - Centro Congressi Piazza Gen. Antonini, si articola in tre sezioni: poesia a tema libero, poesia in dialetto, libro edito. Quest’anno il Concorso, vedrà come presidente di giuria il Poeta e Autore Biellese Luca Stecchi, che da anni collabora con la Otma2 Edizioni.

Luca Stecchi che è appena tornato da Gabicce, (dove ha fatto parte di una importante giuria in un concorso di bellezza nazionale), la sua una partecipazione aveva il compito di rappresentare con altri membri del settore la cultura, non è nuovo al mondo delle giurie. Stecchi, è giunto ormai alla sua decima giuria nei Premi Internazionali indetti dalla Otma2 e succederà al noto giornalista Ugo Perugini, con lui sono stati chiamati a giudicare i numerosi elaborati provenienti dall’Italia e dall’estero eccelsi nomi: Brigida Liparoti, Rosa Rampulla, Alessandro Sgamma e Marta Dellavedova.

Numerosi i ricordi che legato Stecchi a questo concorso: “Ho iniziato il mio percorso come giurato nel 2018 al Premio Internazionale Emozioni Poetiche di Benna, incontrando come presidente del Premio il giornalista Paolo Brera, figlio dell’indimenticato Gianni Brera. Per me una grande emozione che in seguito è sfociata in una bella amicizia. Negli anni tanti sono i ricordi legate alle giurie, come la conoscenza di tanti poeti e poetesse ognuno con il proprio carico di emozioni e di speranza. Quella che è nata come una passione è diventata una nota di colore che accompagna ormai la mia vita. Un particolare ringraziamento va a Euro di Luzio e a tutta la Otma2 per avermi dato questa opportunità”.