Torna dal lavoro e trova ferito a terra l'artigiano impegnato nei lavori della sua casa

Torna dal lavoro e trova ferito, riverso a terra, l'artigiano edile che stava effettuando alcuni lavori di manutenzione sul tetto della sua abitazione. Il residente non si è perso d'animo e ha subito lanciato i soccorsi. È successo intorno alle 20 di ieri, 20 settembre, nel comune di Curino.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l'uomo, un 58enne di Borgosesia, sia scivolato e finito ai piedi del ponteggio con un probabile trauma cranico. Subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato all'Ospedale degli Infermi di Ponderano in codice giallo per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri e il personale dello Spresal per gli accertamenti di rito.