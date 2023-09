Biella, code e traffico in via per Candelo per un violento incidente: due donne medicate sul posto (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Code e traffico rallentato a Biella per un violento incidente stradale, avvenuto poco fa in via per Candelo. A rimanere coinvolte, per cause da accertare, due auto guidate da due donne. Entrambe sono state assistite e medicate sul posto dai sanitari del 118.

Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e gli agenti della Polizia Locale. A quest'ultimi il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.