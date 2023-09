Biella, ciclista resta ferito dopo l'urto con un'auto: incidente in piazza Adua (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 21 settembre, in piazza Adua, a Biella.

A rimanere coinvolte un'auto e una bici con a bordo un uomo, rimasto ferito nell'impatto. In breve tempo, è stato assistito dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice verde. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito.