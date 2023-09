Tanti corsi e nuove collaborazioni da Atelier Cocò, la “bottega dei sogni” biellese

Creare, creare, creare sempre nuove cose. Aterlier Cocò, a soli due anni dall’apertura, non solo crea oggetti “magici” all’interno del suo laboratorio, ma è un vulcano di idee anche quando si parla di iniziative e nuove collaborazioni.



L’Atelier – definito anche “officina dei sogni” – è una piccola bottega situata all’interno del cortiletto di via Seminari 2, a Biella, che offre oggettistica di ogni tipo realizzata a mano: gioielli, prodotti per la casa, bomboniere, e tutto ciò che abbia origine dalla mente creativa di Debora e Giovanna, che le porta a realizzare ogni volta qualcosa di nuovo ed unico.



Questa estate, nel mese di luglio, hanno organizzato una serata per presentare la nuova collaborazione con Atelier Du Veste di Elisa; si tratta di una piccola attività che cuce e crea giacche personalizzate, interamente realizzate a mano. Una serata semplice ma di grande successo, tra gli spizzichi del buffet e i sorrisi dei partecipanti: “Siamo veramente felici di accogliere le sue creazioni nel nostro Atelier; durante la presentazione la si poteva ammirare nel suo piccolo spazio all’interno del negozio, che sembrava davvero una piccola sartoria” commenta Debora.



Domani, venerdì 22 settembre, verrà presentata la nuova collezione realizzata con VestoPazzo: si tratta di un’attività di bijoux, borse e accessori con un ottimo rapporto di qualità-prezzo, che verrà presentata al pubblico attraverso una serata molto simile a quella proposta a luglio, con musica ed un piccolo buffet. In questa occasione, ci saranno degli sconti dedicati per chi acquisterà i nuovi prodotti durante la serata, e tante altre occasioni di fine stagione.

“Un’altra esperienza importante è stata quella con la Bottega dei Mestieri di Biella – racconta Giovanna – Abbiamo realizzato delle borse di stoffa in stile mini-pochette nel quale, al loro interno, sono stati inseriti kit di carta fatti interamente a mano dalle persone con disabilità che frequentano i servizi occupazionali della Bottega. Un’iniziativa che ha riscosso molto successo e che senz’altro proseguirà nel tempo”. È già in programma, infatti, l’esposizione di presepi in ceramica realizzati dai ragazzi, che verranno confezionati e venduti anche presso l’Atelier Cocò. E se si parla di periodo natalizio, anche la collaborazione con Cappuccetto Giallo vedrà nuove attività con i bimbi, simili a quelle svolte lo scorso anno nel periodo di Natale.

Un’altra novità che il “Cocò staff” ci tiene a ribadire, attiva già dallo scorso anno, è l’orario di negozio continuato il martedì e il giovedì, dalle 10:00 alle 19:00. Per una pausa pranzo un po’ diversa dal solito, per un giro rilassante o per realizzare un regalo speciale, le porte della bottega sono sempre aperte.

Tante sono le collaborazioni con artigiani, biellesi e non, che espongono con orgoglio le loro creazioni all’interno dell’officina dei sogni di Debora e Giovanna, anch’esse da sempre artigiane per passione: “Tra i nostri cavalli di battaglia abbiamo i fiocchi nascita, le bomboniere e gli album fotografici personalizzati, realizzati da noi: riceviamo sempre tanti riscontri positivi, perché rappresentano un ricordino originale e personalizzato per un evento davvero speciale!” commenta Giovanna.

Sono sempre attivi i laboratori organizzati per gli eventi speciali: su richiesta, è infatti possibile programmare insieme a Debora e Giovanna, all’interno dell’Atelier, laboratori ed attività manuali per le occasioni speciali come compleanni o addii al nubilato, per adolescenti o per adulti. Alcuni esempi di laboratori proposti sono: lavorazione della creta, di pittura della stoffa, di resina eposodica, di carta marmorizzata e molti altri, ideali per organizzare una festa un po’ diversa dal solito. Il numero massimo di ospiti può essere di circa 10 persone.

Da questo mese ripartono anche i corsi dell’atelier: corso di disegno (per imparare a disegnare - da zero - apprendendo tutte le nozioni necessarie), corso per modellare la creta (partendo da una tavoletta di terracotta che verrà poi successivamente modellata e cotta, e che, alla fine del progetto, i corsisti potranno portarsi a casa. Il corso è pensato inizialmente per creare opere bidimensionali, per passare poi ad uno step successivo nei prossimi corsi) e il corso di cucito creativo (sia base che avanzato, che insegnerà ai corsisti come realizzare prodotti come porta-pane, porta-torte, sacchetti, borsette e molto altro).

“Abbiamo davvero tanto a cuore i nostri corsi” commenta Debora. “La nostra idea è quella di evolverci anche in questo ambito e di proporre, in futuro, nuovi corsi di attività sempre diverse”.

Per informazioni sui corsi, è possibile contattare direttamente l’Atelier.

La bottega di Atelier Cocò si trova a Biella, in via Seminari 2.



Gli orari:



Lunedì (chiuso)

Martedì: 10 – 19 (continuato)

Mercoledì: 10 – 12 e 15:30 – 19

Giovedì: 10 – 19 (continuato)

Venerdì: 10 – 12 e 15:30 – 19

Sabato: 10 – 12 e 15:30 – 19

Domenica (chiuso)

Per informazioni: Tel. 353 4346954

Pagina Facebook: www.facebook.com/ateliercoco7

Pagina Instagram: www.instagram.com/ateliercoco7