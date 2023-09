Carabinieri a Vigliano Biellese nella giornata di ieri, 19 settembre. Stando alle prime ricostruzioni, il vetro di un'auto in transito sarebbe stato colpito in pieno da una pietra, partita accidentalmente da un decespugliatore utilizzato da un uomo per il taglio dell'erba. All'arrivo dei militari dell'Arma, le parti coinvolte si erano già accordate sul risarcimento del danno.