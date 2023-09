Fermato per un controllo, ha la patente falsa: nei guai un 32enne (foto di repertorio)

Ancora controlli degli agenti di Polizia Locale. A Biella, in via Ivrea, è stato fermato un uomo alla guida per essere sottoposto ad alcuni accertamenti.

Alla fine, si è scoperto che il 32enne di origine straniera aveva con sé una patente di guida falsa. Molto probabilmente verrà denunciato e sanzionato. Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di oggi, 20 settembre.

Il documento contraffatto è stato sequestrato e il veicolo posto sotto fermo per tre mesi.