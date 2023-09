Castelletto Cervo, da quest’anno prescuola alla primaria

Il nuovo anno scolastico della primaria di Castelletto Cervo è iniziato con una bella novità.

Il servizio di prescuola, dalle 7.30 alle 8.15, fortemente voluto dall'amministrazione comunale per andare incontro alle esigenze di diverse famiglie.

Amministrazione che era presente al primo suono della campanella di lunedì 11 settembre con il Sindaco Omar Giletti, l'Assessore all'istruzione Claudia Soffia, i consiglieri Valentina Gregnanin e Paolo Ferrero.

Nel suo intervento il Sindaco ha sottolineato l'importanza di ritrovarsi insieme perchè "la scuola è un investimento per il futuro. La scuola è una bella opportunità, per nulla scontata, per imparare cose nuove e migliorare".

Il primo cittadino ha esortato genitori e insegnanti a "educare a saper condividere perché condividere vuol dire crescere insieme. A scuola si condividono, il tempo e gli spazi, le idee e i progetti, le regole e la conoscenza. A scuola si condivide l’attualità della vita. Oltre alla condivisione, la scuola è anche inclusione. Il contrario di inclusione è esclusione e la scuola non può permettere che qualcuno venga escluso, che qualcuno sia lasciato indietro".

L'Assessore Claudia Soffia ha augurato un buon anno scolastico a tutti, genitori, insegnanti e alunni a cui ha rivolto un invito "a impegnarsi, a imparare divertendosi e divertendosi ad imparare".

Presenti anche i vicepresidi in rappresentanza dell'istituto comprensivo, il Maresciallo dei Carabinieri di Mottalciata ed il Parroco Don Mario, il quale ha ricordato che “non bisogna smettere mai di meravigliarsi perché questa è la scuola della meraviglia".

Loredana Comerro, a nome del corpo docenti, ha sottolineato come si lavorerà insieme per una scuola inclusiva, accogliente, tecnologica e con laboratori a cielo aperto.