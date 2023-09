Biella, ubriaca citofona alla porta alle 3 di notte: Carabinieri arrivano in via Italia (foto di repertorio)

Ubriaca citofona alla porta di un'abitazione in piena notte, il residente la nota e allerta le forze dell'ordine. È successo intorno alle 3 di oggi, 19 settembre, in via Italia, a Biella.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito: dopo aver rifiutato le cure mediche, la donna di 34 anni ha fatto ritorno al suo alloggio. Molto probabilmente verrà sanzionata per ubriachezza molesta.