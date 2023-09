Scontro auto-motociclo a Coggiola, un ragazzino finisce in ospedale

È finito all'ospedale di Borgosesia, con ferite da codice giallo, il giovane di 16 anni che, alla guida del suo motociclo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un veicolo.

Il fatto è accaduto ieri sera, 16 settembre, nel comune di Coggiola. Sul posto, oltre Vigili del Fuoco di Ponzone per la messa in sicurezza dei mezzi, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza.

Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso circa la dinamica: gli stessi hanno sottoposto all'etilometro il conducente dell'auto, un biellese di 48 anni, che sarebbe stato trovato positivo con un tasso pari a 1,35. Per questo, sarebbe stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza.