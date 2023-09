Lutto in Valsessera per la morte del diacono Italo Cuccato (foto di repertorio)

Lutto in Valsessera per la morte del diacono Italo Cuccato, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 73 anni. I funerali hanno avuto luogo ieri pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Portula Matrice, alla presenza di familiari, amici e parenti. Cuccato era molto stimato e apprezzato per le sue qualità umane.