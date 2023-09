Dolore a Cossato, è mancata Maria Rosa Zerbo: il ricordo del sindaco Moggio

Ieri, 16 settembre, è mancata all’affetto dei suoi cari Maria Rosa Zerbo, responsabile della Biblioteca Comunale di Cossato per più di quarant’anni. Aveva 67 anni.

A ricordarla, in queste ore, il sindaco Enrico Moggio sui propri canali social: “Sono quelle notizie che non vorresti mai apprendere. Maria Rosa è stata una collaboratrice esemplare, persona affabile e sempre molto disponibile, ha curato tutti i progetti di sviluppo della biblioteca e il faticoso e complicato trasloco a Villa Ranzoni. Grazie al suo lavoro la nostra Biblioteca è diventata un punto di riferimento culturale di tutto il Biellese e senza dubbio un fiore all’occhiello per la città. Il suo è stato un costante impegno al servizio della nostra comunità. Tutta l’amministrazione comunale si stringe al dolore del marito Andrea e dei figli Alice, Federico e Matteo, a loro le più sentite condoglianze”.

L'ultimo saluto avrà luogo a Cossato alle 15 di domani, 18 settembre, nell'abitazione di via Cesare Battisti.