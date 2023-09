Arriva una chiamata al 112: “C'è un ciclista in Super, venite” (foto di repertorio)

Ancora segnalazioni di ciclisti in Superstrada. L'ultima, in ordine di tempo, è arrivata intorno alle 12.30 di ieri, 16 settembre, a Cossato. I militari dell'Arma hanno percorso l'intero tratto fino a Biella ma non è stato trovato nessuno.