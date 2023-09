Zumaglia, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118

Altro incidente nella notte di oggi sabato 16 settembre, questa volta a Zumaglia. Intorno alle 3 un uomo a bordo di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Il sinistro è avvenuto in via Zumaglia, lungo la provinciale che arriva da Pavignano. Fortunatamente non sono state coinvolte altre auto. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'auto, i Carabinieri per la viabilità e per effettuare i rilievi del caso e il 118 per apportare le cure mediche del caso al conducente.

Andando fuori strada il veicolo ha finito la sua corsa contro una palina del gas, e per questo motivo sono arrivati sul posto anche i tecnici per le verifiche del caso.