Strona, albero crolla sul palo della luce: in azione i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Strona per un albero crollato sul palo della luce. L'allarme è stato lanciato nella prima mattinata di oggi, 13 settembre: una volta sul posto, le squadre hanno rimosso la pianta e messo in sicurezza l'area interessata. Successivamente si porteranno nella zona i tecnici preposti per il ripristino del servizio.