A Cossato parte il cantiere Atc alla Picchetta

Da anni quel terreno è abbandonato. In alcune parti ha anche ceduto per via delle piogge. Ma qualche cosa è cambiato, i fondi sono stati sbloccati e finalmente l'area davanti alle scuole prenderà vita. Giovedì 14 settembre alle ore 11.00, è in calendario l'inaugurazione dell'avvio del cantiere per la costruzione del complesso di edilizia residenziale pubblica in Via Martiri delle Libertà a Cossato, località Baraggine.