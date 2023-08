Arriva Biellese di Corsa, ecco come cambia la viabilità a Biella

In occasione della manifestazione podistica, non competitiva, denominata “Il Biellese di Corsa” prevista domenica 3 settembre 2023, è stata emessa un’ordinanza che istituisce la temporanea sospensione della circolazione, qualora necessaria, e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio dei podisti, dalle ore 9.30 circa e alle ore 12.00 circa sul seguente percorso: via Milano (dal confine con Vigliano Biellese sino a via Coda), via Coda, via della Vittoria, piazza XXV Aprile, via Gamba, via Milano, corsia nord, da via Gamba sino a via Cernaia percorrendo il “Ponte Cervo”, via Cernaia, viale Matteotti con attraversamento di via della Repubblica verso piazza V. Veneto, piazza V. Veneto (ultima sede di partenza), via Italia, via Duomo, via Amendola, attraversamento via P. Micca da via Amendola a piazza Curiel, piazza Curiel, via Boglietti, via G. Sella, via S. Ferrero, via Q. Sella, piazza Cossato, via Ivrea, via Tigli, corso Pella fino all'Accademia dello Sport, sede dell'arrivo.