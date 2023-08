Casapinta: Alla scoperta dei sentieri per gli appassionati di MTB - Foto di Danilo Cavasin e Claudio Nicola

E' stata molto apprezzata la mattinata lungo i sentieri tracciati dai volontari di Casapinta e adatti ad essere percorsi in MTB. Percorribili dai più esperti e anche da chi apprezza le escursioni sulle due ruote. Una trentina di bikers, dopo il ritrovo nel piazzale del paese, ha potuto apprezzare il percorso nel bosco e lungo le rive del Lago delle Piane.

Al ritorno, ad attendere i bikers, un gustoso aperibike presso la Bottega di Simona di Casapinta, a cui si sono aggiunti sostenitori e amici di passaggio. Nell'occasione si è lanciata l'opportunità di noleggiare e-bike e MTB muscolari proprio presso il negozio che si rende disponibile a dare info per prenotazioni.

Casapinta farà parte di un circuito MTB che comprenderà anche i comuni di Curino, Lessona, Masserano, Strona e Soprana di Valdilana per un totale di 35 km. I lavori verranno realizzati in autunno e verranno installati anche punti di ricarica per le e-bike, cartellonistica e segnaletica.

Una ottima opportunità per il turismo sportivo del biellese orientale.