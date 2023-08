Valle dell'Argentera, anche due biellesi bloccati nell'inferno di fango: "Franava tutto, faceva davvero paura"

"Verso le 18 di ieri ha iniziato a piovere fortissimo, poi ha grandinato, sembrava un inferno, davanti al nostro camper c'era praticamente un torrente d'acqua", racconta Anna Gobetti, di Mongrando, che con il marito Roberto Voltarel è rimasta bloccata nella Valle dell'Argentera, nel torinese, per il maltempo che ieri giovedì 24 agosto ha colpito la zona che ha provocato il crollo di un ponte e un altro sarebbe pericolante.

Proprio poco fa con l'elicottero sono stati portati in un campo base, e aspettano la navetta per raggiungere Cesana, ma hanno vissuto attimi di gran paura. "Non sapevamo cosa stava succedendo - continua Anna -. Ora stiamo bene, ma il fatto è che il meteo non dava nemmeno temporale. Noi eravamo in un'area attrezzata con il nostro camper, e ci siamo trovati in questo infermo dove attorno franava tutto. Quando ha smesso di piovere siamo poi riusciti a mettere in sicurezza il camper e ora aspettiamo solo di tornare a casa. Ringraziamo i soccorsi perchè sono stati celerissimi e molto efficienti, grazie a tutti. Qui hanno già detto che in qualche giorno sarà tutto a posto, hanno purtroppo già vissuto eventi del genere".