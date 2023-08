Si allontana da Novara senza dare notizie di sè: 17enne ritrovato a Biella dopo due giorni

È stato ritrovato a Biella il 17enne di Novara che, da un paio di giorni, aveva fatto perdere le sue tracce. Il giovane si sarebbe allontanato volontariamente da casa ed era probabilmente ospite da amici, proprio nel capoluogo laniero dove è stato rintracciato dalle Volanti di Polizia.

I fatti sono avvenuti nella giornata di martedì, 22 agosto, nel corso dei consueti controlli sul territorio. Dopo aver fermato un gruppetto di adolescenti alla stazione San Paolo di Biella, gli agenti hanno constatato che su uno di loro pendeva una segnalazione di persona scomparsa.

Sembra, infatti, che il padre ne avesse denunciata la sparizione non avendolo più visto e sentito da un paio di giorni. Preoccupatosi per la sorte del figlio, si era recato dalle forze dell'ordine per fornire una descrizione dello stesso. Una volta informato, il genitore si è recato a Biella per ricongiungersi con il ragazzo.