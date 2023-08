Biella, anziana svenuta in casa soccorsa da Vigili del Fuoco e 118, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 in questo momento a Biella, in via Gobetti.

I Vigili del Fuoco con l'ausilio di una scala sono entrati nell'appartamento di una palazzina nei pressi delle poste di via Pietro Micca, e hanno aperto l'alloggio ai sanitari del 118 per permettergli di entrare e di soccorrere un'anziana di 94 anni.

La donna con molta probabilità sarà trasportata in ospedale per accertamenti, seguiranno aggiornamenti.