Biella-Istanbul in bici: il ritorno, l’intervista a Maurizio Maffeo, FOTO e VIDEO

Biella-Istanbul in bici: il ritorno, l’intervista a Maurizio Maffeo.

Maurizio, appassionato di cicloturismo, in questi ultimi anni si è recato in gran parte delle capitali europee, partendo da Biella, per raggiungere il suo obiettivo.

Partito da Benna il 5 agosto, alle ore 6:00, ha tracciato un percorso di oltre 2500 km, per raggiungere Istanbul in due settimane. Durante il suo viaggio ha attraversato Zagabria, Belgrado e Sofia, aggiungendo tre nuove bandierine al suo mappamondo: “Durante i primi giorni di pedalate ho deciso di allungare le tappe, in modo da sfruttare le energie iniziali e il tracciato prevalentemente pianeggiante”.

Maurizio ha gradito particolarmente l’attraversamento di Slovacchia e Croazia: “Gli splendidi paesaggi sono valorizzati dalla cura per l’ambiente, per le vie e la natura. Ho potuto godere di ampi spazi verdi e della calma che mi ha accompagnato durante il tragitto. In Serbia ho apprezzato molto le rive del Danubio, dove ho potuto ammirare uno splendido tramonto”.

Il cicloturista biellese è partito all’avventura, entrando in bar e locali, al pomeriggio, per prenotare, giorno per giorno, i suoi pernottamenti: “In alcuni paesi si respirava un’atmosfera piuttosto cinematografica: le persone meno avvezze mi osservavano in silenzio, chiedendosi la natura della mia visita…”

Maurizio enfatizza la bellezza del suo incredibile viaggio, ma lo sconsiglia ai meno esperti: i tratti di periferia delle maggiori città, infatti, lo hanno preoccupato a causa del traffico e sottolinea la pericolosità delle vie più trafficate.

Il prossimo obiettivo è ancora incerto, ma interesserà il Nord Europa o le capitali dell’Est e noi, ancora una volta, lo seguiremo durante le sue imprese.