Trovato senza vita il biellese scomparso di 60 anni

Aggiornamento ore 11.20

Si sono concluse tragicamente le ricerche del biellese di 60 anni, scomparso da un paio di giorni. Stando alle prime informazione raccolte, il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella mattinata di oggi, 21 agosto, in prossimità della Provinciale Curino-Pray. Le cause del decesso sono al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi del caso, anche le squadre dei Vigili del Fuoco. L'uomo si era allontanato da casa nella serata di sabato, a bordo della sua automobile. Le ricerche si erano subito concentrate a Castelletto Cervo per poi spostarsi nella vicina Valsessera.

Il fatto

Da sabato è scomparso un biellese di circa 60 anni. Si tratta di Massimo Bovo, residente nel Cossatese. A dare l'allarme i familiari che non hanno più avuto notizie del loro caro. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l'uomo si sia allontanato dalla propria abitazione a bordo della propria auto.

Per questo, intorno alle 20 di ieri, 20 agosto, è stato attivato dalle forze dell'ordine il protocollo delle persone scomparse. Le ricerche si stanno concentrando nell'area limitrofa alle cave di Castelletto Cervo.

In campo le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme alle unità cinofile e ai Carabinieri. Per l'occasione sono stati impiegati anche i droni. È previsto in mattinata l'ausilio del Drago.