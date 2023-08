Biella-Istanbul in bici, Maurizio Maffeo arriva sul Mar Nero, FOTO e VIDEO

“Oggi mi trovo a Primorsko, sul Mar Nero – racconta il biellese in viaggio da 12 giorni – Domani percorrerò un tratto di costa e in seguito attraverserò il Parco Naturale Stradza per dirigermi in Turchia”.

Maurizio Maffeo potrebbe raggiungere la meta, Istanbul, prima del previsto: due soli giorni di pedalate che potrebbero portarlo al traguardo verso sera: “Intendo godermi l’ultima tappa e giungerò a Istanbul al mattino del terzo giorno, per arrivare riposato e godermi la capitale”.

La città di 16 milioni di abitanti non rappresenterà una passeggiata per l’ingresso in bici e gli ultimi tratti hanno subito un rallentamento a causa del forte vento contrario, alternato a lunghi tratti sterrati… ma Maffeo ci aggiornerà al suo arrivo: “Ci sentiamo da Istanbul, a presto!”