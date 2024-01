Dopo Istanbul, Maffeo rimonta in sella direzione Lapponia FOTO e VIDEO

Lo aveva annunciato in agosto, quando aveva raggiunto Istanbul dopo aver percorso oltre 2500 km in due settimane, che si sarebbe diretto a Nord. E come promesso, la sua nuova avventura è la Lapponia.

Maurizio Maffeo, appassionato di cicloturismo, che in questi ultimi anni si è recato in gran parte delle capitali europee, partendo da Biella è rimontato in sella.

Punto di partenza Lulea, Svezia, sul golfo di Botnia mar Baltico lunedì 8 gennaio. Dopo una "passeggiata" su neve fredda e compatta, Maffeo, che questa volta non è da solo ma assieme al figlio Filippo e l'amico Gianpaolo Polto, si è diretto a Nord, verso Tore, 76 km in un ambiente magico, a una ventina di km dal Circolo Polare Artico. "Una tappa stupenda - scrive Maffeo sui social - Tutta lontana dal traffico in 70 km avremo incontrato una ventina di macchine. Due incontri. Una signora che portava spasso il cane e che ci ha dato preziose informazioni e un' altra signora che scesa dal suo Pick Up ci ha invitati a bere un caffè per ristorarci. Malvolentieri abbiamo rifiutato per non allegarle la casa con le nostre scarpe innevate e per non rischiare di arrivare a destinazione con il buio".

Questa mattina molto presto si sono nuovamente rimessi in viaggio da Överkalix dove hanno dormito, con una temperatura esterna di -18.

La tappa di oggi giovedì 11 gennaio sarà di 107 km, e le temperature dovrebbero essere diminuzione.