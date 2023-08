Villanova Biellese, approvata la carta dei servizi per il prossimo anno scolastico - Foto archivio newsbiella.it

La Giunta Comunale di Villanova Biellese ha approvato la carta dei servizi per i bambini residenti in paese per l'anno scolastico 2023/2024.

La carta riguarda la mensa alla scuola dell'infanzia di Massazza, prevista tutti i giorni in cui ci sono attività pomeridiane. Il costo è 37,00 euro per un blocchetto di 10 buoni pasto, con esenzione o riduzioni di tariffe consultabili sulla carta.

Esenzione e riduzione anche per la mensa alla scuola primaria di Verrone che costa 35 euro per un blocchetto di 10 buoni pasto, acquistabili soltanto on line.

In materia di traporto alla primaria di Verrone, il costo per l'anno scolastico è 100 euro, mentre alla secondaria di I° Grado di Sandigliano è pari a 180 euro. Anche qui la carta prevede esenzione e riduzioni.

Infine il pre e post scuola. Gratuito per la scuola dell'infanzia, dalle 7:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì. Mentre, occorre contattare il Comune di Verrone per quanto riguarda la scuola primaria.

La carta dei servizi si può consultare sul sito comunale al link:

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/venere_storico_3/vllnvblls269/Data/Allegati/GC-2023-00011-A1.PDF