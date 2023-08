Virtus Biella, Daniela Zacchi è il nuovo club manager: a Andrea Pezzini il settore giovanile

Prosegue la ristrutturazione societaria in casa Virtus Biella in vista della nuova stagione. Due dirigenti già lo scorso anno in casa nerofucsia assumono dei ruoli cardine in società: si tratta di Daniela Zacchi e di Andrea Pezzini. Daniela Zacchi da quest’anno sarà Club Manager, anello di congiunzione tra le atlete e la direzione sportiva.

Ma non solo: parlando di serie C nello specifico, sarà anche dirigente responsabile della prima squadra nerofucsia: «Sono felicissima e molto carica: come dirigente responsabile vado a proseguire quanto fatto lo scorso anno, mentre nel ruolo di Club Manager cercherò di immergermi con tutta me stessa. Vorrei diventare un punto di rifermento all’interno della palestra, esattamente come lo sono stata in campo per tanti anni, trovandomi coinvolta non solo nelle dinamiche della prima squadra, ma di tutto il settore giovanile. Alle ragazze cercherò di trasmettere un po' della mia esperienza: sono convinta che lo sport debba essere anche sacrificio, perché nulla arriva per caso. La pallavolo è fatta di gioie e dolori: per le prime si festeggia, dai secondi si impara perché ti aiutano a creare la persona che sarai, non solo dal punto di vista pallavolistico. Detto ciò... io la palestra me la sono sempre goduta in tutte le sue sfaccettature: gli allenamenti, la partita, il dopo partita, le chiacchiere e le uscite con le amiche. E alle ragazze dico: solo il fatto di essere in palestra e di lottare per qualcosa vi renderà già diverse da tutte quelle che invece stanno sedute su un divano. Nella vita sarete persone con una marcia in più, saprete sacrificarvi per raggiungere un obiettivo, qualsiasi esso sia, nello sport e nella vita».

Andrea Pezzini, invece, assume la carica di responsabile del settore giovanile della Virtus, l'anno prossimo impegnato in tutte le categorie previste dalla Fipav. Sarà lui a coordinare accompagnatori, segnapunti, arbitri associati e a gestire in prima battuta i rapporti con i genitori, facendo da raccordo con direttore sportivo, club manager e società: «Per me è un sogno, oltre che una grande responsabilità. Sono legatissimo al mio quartiere ed avere la possibilità di essere parte importante all’interno di questa società che lo rappresenta, è qualcosa di bellissimo. Lo sanno anche nella mia famiglia: penso alla Virtus 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. Sono felice di questo incarico, consapevole della sua importanza, e cercherò di farlo nel migliore dei modi: le mia parole d’ordine saranno “interagine” e “coinvolgere” perché ritengo che siano fondamentali per far andare bene le cose. Tutto questo sempre con il cuore e con il sorriso... cercando di trasmetterlo a tutti: ritengo che se riesci a far sorridere una persona hai già fatto metà del lavoro. Tra poco si parte: non vedo l’ora».