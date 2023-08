Davide Nicelli, dopo la Yaris ecco la Skoda

Il Rally di Salsomaggiore Terme, chiuso con la vittoria di classe R1TN4X4, e la sedicesima piazza assoluta con tempi di valore è stato il debutto del pavese Davide Nicelli con la Toyota Yaris GR.

“Avevamo come obiettivo, quello di testare la macchina più che guardare la classifica e devo dire che - sottolinea il pilota di Stradella - prova dopo prova ha trovato sempre più feeling con la macchina e questa è la cosa più importante. Ha un bel potenziale, un ottimo motore e va davvero molto forte. Sicuramente la Yaris può ancora crescere, però la base è molto buona. Mi sono trovato subito a mio agio e questo sicuramente merito anche del team Promoracing che mi ha fornito una macchina al top”.

Adesso l’obiettivo di Nicelli Jr è quello di acquisire ancora più familiarità con la vettura giapponese per la prossima gara della GR Yaris Rally Cup, il 1000 Miglia a Brescia in programma a settembre. “Abbiamo fiducia perché, come ho detto, partiamo da una buona base, anche se sicuramente ci sarà ancora tanto da fare e da imparare. Voglio, come già detto, ringraziare il team perché mi aiutato tanto nell'arco delle due giornate a capire la macchina. Un grazie va anche agli pneumatici Pirelli che hanno sempre risposto alla grande e al mio navigatore Tiziano Pieri, come ogni volta impeccabile, senza dimenticare la mia scuderia Sport & Comunicazione, tutti i miei sponsor a partire da MAeMI ed al mio entourage, con mio padre in prima fila. Un grazie va anche alla concessionaria Toyota Finiguerra che sarà accanto a noi nelle gare con la Yaris”. Appena il tempo di riprendere fiato e Davide Nicelli, sempre assieme a Tiziano Pieri, sabato 5 agosto sarà di nuovo in gara.

Correrà la gara di casa, il Rally Valli Oltrepò a Casteggio (PV): “Saremo al via con una Skoda Fabia R5 della comasca GMA di Jacky Luchi. Non è la prima volta che uso questa vettura ma quasi, la Skoda l'ho guidata solo nel 2021 al Rally del Taro. Cercheremo di scoprirla e di sfruttarla al meglio anche se gli avversari saranno tutti molto agguerriti. Ci teniamo a far bene davanti ai nostri fan ed ai nostri amici. Dobbiamo ringraziare GMA che mi dà la possibilità di utilizzare la sua Skoda e Pirelli che mi è sempre a fianco. Un grazie va anche ai partner che ci danno la possibilità di essere al via della gara: oltre a MAeMI avremo altre due aziende, Losito e Guarini e AP Arredo Porte, e sarà sempre bello poter portare lo stemma della città di Stradella in una gara di casa”.