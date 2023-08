Golf, nella gara nazionale di Cavaglià vincono Coppini e Capo FOTO

Due splendide giornate estive hanno incorniciato nel weekend la gara nazionale del Golf Cavaglià (36 buche) che ha chiuso gli eventi di luglio del club biellese, iniziati nei primi giorni del mese con i Campionati Nazionali Under 12.Su di un ottimo cast di oltre 100 partecipanti arrivati dai vari circoli della penisola (molti dei quali inseriti nell’ordine di merito nazionale) hanno prevalso Tommaso Coppini (Des Iles Borromees) e Ginevra Capo (Girasoli) tra i favoriti della vigilia.

Senza sorprese la gara maschile con il ventiquatrenne Coppini capace di girare entrambe le giornate sotto il par del campo (68). Per il vincitore uno score finale di 130 (67 63, -6) con cui ha lasciato a 2 colpi Edoardo Marchese (Salice Terme) che ha chiuso in 132 (67 65, -4). Terzo il fratello Matteo Coppini (Des Iles Borromees) con 134 (69 65, -2) a pari merito con i lombardi Luca Bordoni (67 67, -2) e Simone Casarino (63 71, -2) leader alla fine del primo round. Solo 11° il campione uscente Nicolò Giuliano (Castelconturbia). Migliore dei biellesi all’8° posto Vittorio Scribanti (Biella Betulle) con 138 (68 70, +2) seguito al 10° posto da Sebastiano Barberis Canonico (Biella Betulle) con 139 (73 66, +3) e al 12° posto da Massimo Stesina (Cavaglià) con 140 (67 73, +4). Era prevista anche una classifica pareggiata dove sono stati premiati Francesco Aldo Pronzato (Royal Park Roveri) con 123 (-13) e Gregorio Schindler (Ambrosiano) con 124 (-12).Dominio nella prova femminile Ginevra Capo.

La ventenne torinese portacolori dei Girasoli dopo una partenza in controllo, nella giornata finale ha recuperato con un bel giro 2 sotto par per chiudere con 138 (72 66, +2) lasciando a 5 colpi (score 143) la milanese delle Rovedine Stella Bigoni (73 70, +7) e la verbanese del Continental Alice Bianco (72 71, +7). Ottima quinta con uno score di 146 (75 71, +10) la giocatrice di casa Sara Montejo Rey (Cavaglià) premiata per il miglior punteggio netto (128, -8). Solo sesta la toscana Vittoria Meli (Castelfalfi) che aveva chiuso al comando le prime 18 buche con 69.La gara, che si è svolta su di un percorso in ottime condizioni malgrado la stagione, è stata diretta dall’arbitro Francesco Matassa coadiuvato da Gabriele Sabbatino e Alberto Cattaneo.

Dopo il bellissimo weekend dedicato alla Gara Nazionale il Golf Club Cavaglià osserverà una breve pausa a livello agonistico, anche se il club rimarrà aperto e fruibile a soci e frequentatori tutto il mese di agosto.Prossimo appuntamento sul percorso biellese sarà con la Louisiana di Ferragosto by Maestri e Pro Shop (iscrizioni aperte, 18 buche a coppie con grigliata a seguire). Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.