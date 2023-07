Spettacolare incidente per Serena Rodella a Sassello

Incidente spettacolare per la driver biellese Serena Rodella, nei giorni scorsi nella quarta prova del campionato italiano velocità fuoristrada in terra ligure nella pista del Sassello. E a raccontare l'accaduto sarà proprio Serena Rodella domani ai nostri microfoni, davanti alle immagini dell'accaduto.

In coppia con il veterano della velocità fuoristrada Luca Costa, già presente all' interno della scuderia come responsabile tecnico del progetto mini Tdi, Serana Rodella è stata protagonista di un 360 durante un salto.