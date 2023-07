Alice Frascarolo al TeamVolley

Due percorsi che finalmente si uniscono. Un colpo che non ha bisogno di presentazioni. Alice Frascarolo approda al TeamVolley, dove metterà tutta la sua esperienza al servizio del gruppo che andrà ad affrontare la seconda stagione consecutiva in Serie B2 nazionale. Biellese classe 2000, è cresciuta con la maglia del Gaglianico, dove ha completato tutta la trafila nel settore giovanile.

Il grande salto arriva nel 2018, quando Alice passa alla Virtus Biella, dove militerà nelle cinque stagioni successive. Alla prima annata a Chiavazza, poté già festeggiare la promozione in B1, distinguendosi per la sua adattabilità in vari ruoli, sia da banda che da centrale. Il salto dalla D alla B1 in pochi mesi non l’ha mai spaventata, con il tempo Frascarolo ha saputo prendere confidenza e soprattutto tanto spazio in campo, ottenendo sempre la fiducia degli allenatori.

«Sono molto contenta di poter ancora giocare in una squadra di alto livello vicino a casa mia – ha detto Frascarolo –. Quando coach Fabrizio Preziosa mi ha contattata spiegandomi il progetto della prossima stagione, mi ha fatto piacere. Mi ha subito incuriosito e non ho esitato molto nell’andare a Lessona a provare l’atmosfera in allenamento. Non nascondo che dopo cinque anni in una società per me speciale come la Virtus, a livello psicologico ero anche spaventata all’idea di cambiare squadra, conoscere nuove compagne e introdurmi in un gruppo diverso da quello che per me era famigliare. Alla fine ho già fatto diversi allenamenti e credo di essere riuscita ad integrarmi nel nuovo gruppo. Sono molto contenta: ho trovato una società sempre sul pezzo, pronta ad allenarsi e non mollare nonostante il caldo afoso di giugno. Sia dal punto di vista atletico che tecnico, mi sembra un roster completo e giovane. Spero di poter dare il mio contributo d’esperienza, ma soprattutto voglio imparare e migliorarmi. Voglio dare tanto in questa stagione, sia a livello di singolo che di squadra, per fare un campionato tranquillo e goderci il percorso».

Aggiunge il direttore sportivo biancoblu Marco Motto: «Alice è una giocatrice che conosciamo da tanto tempo. Già in passato ci sono state un paio di occasioni in cui le nostre strade si sono avvicinate, ma mai incrociate. Questa volta sì: è venuta ad allenarsi con noi, le è piaciuto l’ambiente e il modo in cui si muove il nostro staff tecnico. Abbiamo trovato rapidamente un accordo, così come con la dirigenza della Virtus. Questa volta sarà una giocatrice del TeamVolley e per noi è un piacere, perché sappiamo che è una ragazza seria che affronta le sfide con molto impegno. Siamo certi che farà bene e ci darà una mano importante in questa nuova stagione».