Calcio, Gareffa e Somensi a Vigliano: è ufficiale

Altri due colpi in casa Vigliano. La società annuncia ufficialmente l'arrivo di Luca Gareffa e Nicolas Somensi che vestiranno la maglia giallorossa nella stagione 2023/24.

21 anni, Garreffa è un difensore centrale e, all'occorrenza, può rivestire il ruolo di terzino di entrambe le fasce. Cresciuto nelle giovanili della Biellese, esordisce in prima squadra tre anni fa proprio nelle fila del Vigliano, prima del trasferimento a Ponderano e alla Valle Cervo Andorno. “Torno a Vigliano con grandi motivazioni – sottolinea – Ho accettato questa sfida senza se e senza ma. Non vedo l'ora di dimostrare tutte le mie potenzialità e di mettermi a disposizione della squadra. L'obiettivo? Giocare con continuità e provare a togliersi molte soddisfazione nel campionato che verrà”.

Somensi, invece, è un esterno di destra con spiccate doti offensive. Classe '97, è un giocatore rapido e imprevedibile, capace di puntare l'uomo e di destreggiarsi anche nell'area piccola. Formatosi alla Biellese, comincia a muovere i suoi primi passi in Eccellenza con la compagnia di Andrea Roano. In seguito, esperienze in Promozione e in Prima Categoria con Cossato, Valle Cervo Andorno, Gaglianico, Ponderano e Valle Cervo Andorno. Ora, una nuova avventura al Vigliano. “Conosco mister Isabelli e, fin dalle prime battute, mi ha fatto una buona impressione, così come il progetto sportivo del Vigliano – spiega - Cioè, costruire una squadra di giovani e riportare entusiasmo a tutta la piazza. Si punta ad arrivare in doppia cifra (10 reti ndr) come l'anno scorso e a far bene in campionato”.

Dalla società giallorossa l’augurio di una buona stagione: “Un caloroso benvenuto a Luca Garreffa e Nicolas Somensi, giunti nella grande famiglia del Vigliano”.