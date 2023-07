Gattopoli: "Anche per i gatti randagi una speranza c'è"

L’associazione Gattopoli Made in Biella O.d.V. è felice di comunicare che finalmente sembra esserci una speranza anche per gli animali serie B. Purtroppo i gatti randagi e selvatici non sembrano venire considerati da nessuno, se non quando mettono al mondo dei gattini o causano fastidio. È invece fondamentale fare un lavoro esteso sul territorio per intervenire a monte del problema e sterilizzare nelle colonie feline per evitare un aumento della popolazione di gatti randagi.

‘Siamo molto orgogliosi che la Regione Piemonte, tramite l’Assessore Caucino con delega al Benessere Animale, abbia accolto la nostra proposta di progetto presentata il dicembre scorso per intervenire sulle colonie feline (leggi Sterilizzazione, controllo e gestione colonie feline). Il bando recentemente pubblicato è infatti frutto di una collaborazione con la Direzione Welfare che ha recepito l’importanza di riqualifica urbana intervenendo sulle colonie feline e che ha promosso un lavoro su tutto il territorio regionale’. Dalla sua apertura Gattopoli ha sterilizzato un grande numero di gatti di colonia per evitare il sovrappopolamento, arrivando a ben 233 sterilizzazioni solo nel 2022. ‘Tutto questo per noi rappresenta un grande costo, e ringraziamo la nostra veterinaria, Dott.ssa Maiuri, che ci sostiene il più possibile’.

Il bando regionale è aperto ai comuni con più di 20.000 abitanti (in provincia, solo Biella) che possono fare domanda in partenariato con un’associazione che abbia esperienza nel campo. Forte del lavoro portato avanti nello scorso quinquennio, ovviamente Gattopoli parteciperà al bando pubblicato dal Comune di Biella per poter continuare il proprio lavoro sul territorio.

‘Grazie a questi fondi, potremo finalmente respirare un pochino perché quest’ultimo anno è stato difficile per tutti, ma non vediamo l’ora di riuscire a fare la differenza sul territorio di Biella. In particolare speriamo di risolvere definitivamente le situazioni di Oropa e del Favaro dove ci sono circa 60 gatti in tutto’ - dice la presidente di Gattopoli, Paola Cossutta. Il progetto ovviamente non comprenderà solo un lavoro sulle sterilizzazioni, ma anche sulla gestione delle colonie, che dovranno essere decorose, oltre a eventi di sensibilizzazione per la popolazione e avvicinamento agli animali da parte di persone con disabilità per sfruttare gli effetti benefici della terapia con i gatti socievoli.