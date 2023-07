Sterilizzazione, controllo e gestione delle colonie feline, Biella partecipa al bando della Regione

La Regione Piemonte a inizio luglio ha approvato l’avviso pubblico rivolto ai Comuni per accedere ai finanziamenti a sostegno dei progetti che prevedono interventi di riqualificazione urbana e ambientale tramite la sterilizzazione, gestione e controllo delle colonie feline, nonché della popolazione felina generale. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le 12 dell’8 settembre. E Biella intende aderire.

Per questo motivo il Comune è ora alla ricerca di un’associazione/ente senza fini di lucro con finalità riferite alla tutela animali quale partner che fungerà da “fornitori del servizio o attuatore dell’intervento” ed a cui si richiede anche di partecipare alla fase preparatoria della proposta progettuale in collaborazione con i referenti della Città di Biella per condividere e sviluppare i contenuti della proposta progettuale da presentare per partecipare all' Avviso pubblico in questione.

Le istanze di contributo alla Regione Piemonte dovranno essere inoltrate da parte del Comune di Biella entro le ore 12:00 del 08/09/2023, pertanto la redazione della proposta progettuale da parte dell’Associazione/Ente selezionata dovrà pervenire al Comune di Biella entro e non oltre il 01/09/2023.

L’attuazione dell’iniziativa e la relativa rendicontazione delle spese sostenute deve concludersi entro e non oltre il 31 agosto 2024.

In generale i progetti possono prevedere, separatamente dalle progettualità assistite dalla contribuzione di cui alla L. 281/1991, anche singolarmente attività di:

- cattura dei gatti, sterilizzazione e inserimento microchip, breve stallo per assicurarsi della ripresa post-operatoria, e rimessa in libertà nel luogo di cattura;

- recupero di gatte gravide tenute in struttura sino al parto, successiva sterilizzazione e adozione consapevole dei cuccioli;

- recupero di cuccioli senza mamma per i quali viene organizzata e promossa un’adozione consapevole;

- recupero e cura di gatti ammalati;

- recupero e distribuzione di cibo per il mantenimento delle colonie feline;

- coordinamento delle varie colonie feline esistenti e censimento della popolazione felina sul territorio comunale e sovra-comunale per monitorare lo stato di salute dei gatti e per evitare un aumento incontrollato;

- sistemazione dell’area che ospita la popolazione felina e/o la colonia anche attraverso il posizionamento di ausili e attrezzature adeguate al ricovero;

- campagne di sensibilizzazione ed educazione sugli argomenti del progetto presso le scuole del territorio per i ragazzi e forme di diffusione presso la popolazione adulta della necessità della sterilizzazione programmata per evitare un aumento incontrollato della popolazione felina;

- attività di educazione civica e ambientale e cura dei felini randagi tramite eventi di sensibilizzazione della popolazione;

- promozione dell’adozione dei gatti sufficientemente aperti al contatto umano e inserimenti in famiglia, con una conseguente riduzione dei costi di gestione delle colonie e una riduzione della popolazione di gatti randagi.