Golf, Camilla Barbero e Francesco Tinelli vincono il 16° Campionato Biellese 

Il Golf Club Biella Le Betulle martedì ha ospitato la sedicesima edizione del Campionato Biellese by Az.Agricola "La Bessa”. Sono stati oltre 100 i giocatori in campo sul percorso di Magnano in rappresentanza dei sei club della provincia. Si giocava sulla distanza di 18 buche con la formula medal in prima categoria e maximum score in seconda, terza e cat. unica femminile.

In nuovi campioni sono Camilla Barbero e Francesco Tinelli mentre il Gc Biella della Presidente Paola Buratti si è aggiudicato il premio interclub, la “coppona” in metallo e legno firmata dall'artista biellese Paolo Barichello (che viene rimessa in palio ogni anno ed è assegnata con la somma degli score netti, 1 per categoria, ottenuti dai 4 giocatori prescelti dai capitani delle squadre). Nella prova maschile, il favorito Tinelli (già vincitore nel 2021 e 2017) non ha lasciato scampo agli avversari consegnando una perfetta carta finale di 68 (-5 sul par del campo), senza errori e con ben 5 birdie. Alle sue spalle a 4 colpi con 72 (-1) il compagno di squadra Sebastiano Barberis Canonico (che si è aggiudicato il 1° netto con 69). Nel netto 2° Maurizio Giletta (Crema) con 71. Nella categoria unica femminile terzo successo consecutivo della favorita Camilla Barbero (Gc Biella) con lo score lordo di 82 (+9).

Nel netto 1° posto di Daniela Acquadro (Gc Biella) con 70, davanti alla compagne di club Laura Caligaris con 70 e Alfreda Ballarini con 71. Campione di seconda categoria (anche in questo caso si dava precedenza al lordo) Frank James (Gc Biella) con lo score di 87, mentre nel netto ha prevalso Nicola Varacalli (Gc Biella) con 67, seguito ad un colpo da Nicola Pezzaro (Cossato) con 68. In terza categoria vittoria di Piero Fiorina (Gc Biella) con lo score lordo di 97. Nel netto 1° Simone Atzori (Ponte Cervo) con 66 e 2° Emanuele Cirella (Mulino Cerrione) con 72. Premio speciale migliore Juniores a Pietro Botto Poala (Gc Biella) con 69. Prossima tappa del trittico dei campionati biellesi sarà la prova di doppio misto in programma al Mulino di Cerrione a fine agosto.