Masserano al TeamVolley, nuovo innesto per la B2

Altro volto nuovo nel roster del TeamVolley. Anche Alessia Masserano si aggiunge al gruppo che, agli ordini di coach Fabrizio Preziosa, affronterà la seconda stagione consecutiva in Serie B2 nazionale. Un cognome “locale” per la giovane palleggiatrice classe 1998, che giocherà a Lessona in un Palasport situato – ironia del destino – proprio in via Masserano.

Originaria di Gaglianico, ha iniziato da piccola nella squadra del suo paese, dove ha militato fino al 2020. Negli anni trascorsi in Serie C e D, era la palleggiatrice titolare. Dopo la pandemia, Alessia si è spostata al Canavese Volley di Ivrea (sempre in C) per due stagioni, finché un problema al ginocchio l’ha tenuta ferma per qualche tempo, in cui ha valutato varie opzioni. Il guaio fisico l’ha costretta a declinare offerte importanti, preferendo una stagione “tranquilla” ad Occhieppo in Prima Divisione, per guarire e potenziare la muscolatura.

«Quando a fine stagione mi ha contattata coach Fabrizio Preziosa, sono rimasta basita – ha ammesso Alessia – avendo passato una stagione in Prima fuori ruolo, mi ha fatto piacere. In un certo senso, ero disperata: non sapevo se, come e quando avrei avuto la possibilità di ritornare in una categoria più alta. Sono andata a Lessona ad allenarmi, mi sono trovata bene e mi è piaciuto. Nonostante abbia 25 anni e un problema importante alle spalle, cerco sempre di spingere al massimo. Penso che una giocatrice può crescere e migliorarsi sempre; se lo vuole, lo può fare. Io ho questa mentalità, magari non ho tanta autostima ma punto a sempre a dare di più. Per questa stagione, voglio crescere ulteriormente e imparare il più possibile in una categoria come la Serie B, dove non ho mai militato ma che rappresenta un onore per me. Sono certa che potrò crescere, sia grazie al coach che seguendo una palleggiatrice come Marta Caimi, con esperienze in A. Mi spingerà a dare ancora di più. A livello personale, spero di fare una buona stagione, anche per tutta la squadra, dando il “mille per mille”. Non voglio deludere nessuno, in primis me stessa».

Parole di benvenuto che arrivano come sempre dal direttore sportivo Marco Motto, che con il resto della dirigenza e dello staff ha lavorato per portarla al TeamVolley. «Alessia è la figura perfetta per completare il reparto dei palleggiatori. Ha acquisito nel tempo una buona esperienza nei campionati regionali, nonostante la sua giovane età. L’abbiamo incontrata spesso da avversaria e quest’anno sarà una di noi. Lei è rimasta stupita inizialmente della nostra chiamata, avendo fatto un’annata “interlocutoria” in Prima Divisione. Siamo convinti che la sua voglia di ritornare a fare pallavolo a livelli significativi la aiuterà a fare un buon percorso di re-inserimento. Ha già conosciuto lo staff e le è piaciuto, come a noi è piaciuto il suo approccio. Siamo molto contenti di averla con noi, siamo sicuri che avrà le giuste soddisfazioni in questo campionato e noi potremo sfruttare il suo apporto».