Weekend all'insegna dei motori a Strona per il raduno e l'esibizione non competitiva ludico ricreativa di auto storiche e moderne prevalentemente in configurazione gara.

Grande la partecipazione di pubblico, con tanti appassionati delle quattro ruote a bordo strada, giunti per assistere alle varie esibizioni e prove su pista.

Come da tradizione sul saliscendi ricavato dalla piazza Teatro fino al piazzale della chiesa e ritorno si esibiranno molte auto da drift mixate con auto da rally.