I Pollicini Verdi di Luglio al Giardino Botanico di Oropa

Questo mese il Giardino Botanico di Oropa rimane aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. La domenica, alle 15, è prevista una visita guidata. Anche a luglio i Pollicini Verdi al Giardino: ambientati nel Corner coccinelle, un luogo sicuro e appartato ai piedi di un grande faggio dai rami flessuosi dove scoprire le meraviglie della natura e i segni d'arte per rappresentarla... Grazie alla collaborazione con "SEGNI d'ARTE atelier - educazione alla libera creatività" di Francesca Rovetto.

Domenica 9 luglio alle 11 avranno luogo i Laboratori Pollicini Verdi - I COLORI FREDDI in NATURA

Uno dei modi di esplorare il colore secondo il Metodo Munari è quello di ricercarne le variabili, studiarne la sua storia, conoscerne la nomenclatura corretta. Scoprire intorno a noi dove si trova, capire come si fa a fare un colore. Il verde si ottiene mescolando il blu e il giallo, ma se utilizzo un giallo diverso con un blu diverso? Quali e quanti verdi otterrò? Uno dei modi per esplorare il colore è la tecnica. Con quali strumenti? Acquarelli, matite colorate, pastelli a olio, a cera, pennarelli, carte...

Sabato 15 luglio alle 15 i Laboratori Pollicini Verdi - Matisse flora e fauna

I bambini saranno guidati attraverso la vita di Henri Matisse, insieme analizzeremo le sue opere principali e ci soffermeremo sulle sue più grandi passioni: la natura, la musica, i gatti, il mare... l'acqua. Impareremo come lui, a "disegnare" con le forbici...

Sabato 22 luglio alle 11 i Laboratori Pollicini Verdi - I GIRASOLI DI VAN GOGH

Accenno teorico alla vita dell'artista, alla sua forma d'arte e lettura iconografica dell'opera eseguita. Seguirà un'attività pratica con laboratorio plastico di pittura 3d per scoprire i segreti e le campiture più famose della storia!

Sabato 29 luglio alle 15 i Laboratori Pollicini Verdi - TEXTURE E ANIMALI DEL BOSCO

Il termine "frottage" rimanda ad un'antica tecnica di stampa, e significa letteralmente "strofinamento". Utilizzeremo questo metodo per memorizzare sul foglio forme, stili, caratteristiche tattili e visive degli oggetti naturali e non attorno a noi. Andremo a caccia, armati di matita, di superfici curiose e stimolanti per poi trasformarle con fantasia e creatività in pelli, pellicce, piumaggi, ali e squame appartenenti agli abitanti del bosco. Prenotazione consigliata: 015 2523058 | 331 1025960 | gboropa@gmail.com Pollicini verdi sono laboratori di arte e natura per bambini dai 5 ai 10 anni, della durata di circa 1 ora e 30 min (si raccomanda la puntualità).

Informazioni: WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi ETS | Giardino Botanico di Oropa (Biella) www.gboropa.it | info@gboropa.it | 015.2523058 Social: facebook.com/gboropa | Instagram.com/gboropa | Youtube.com/@gboropa