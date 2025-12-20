 / CULTURA E SPETTACOLI

CULTURA E SPETTACOLI | 20 dicembre 2025, 08:50

A Biella il Concerto Gospel di Natale

biella natale

Nuovo appuntamento delle festività in attesa del Santo Natale. Domani, domenica 21 dicembre, alle 16, avrà luogo il Concerto Gospel di Natale nella chiesa della Santissima Trinità di Biella. Un appuntamento da non perdere e condividere con tutta la famiglia.

g. c.

