Nuovo appuntamento delle festività in attesa del Santo Natale. Domani, domenica 21 dicembre, alle 16, avrà luogo il Concerto Gospel di Natale nella chiesa della Santissima Trinità di Biella. Un appuntamento da non perdere e condividere con tutta la famiglia.
In Breve
sabato 20 dicembre
venerdì 19 dicembre
giovedì 18 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
A Biella il Concerto Gospel di Natale
Nuovo appuntamento delle festività in attesa del Santo Natale. Domani, domenica 21 dicembre, alle...