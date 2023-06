Biella Nuoto in evidenza ai Campionati Regionali Esordienti B

Due giorni di gare al Palazzo del Nuoto di Torino hanno chiuso la stagione agonistica per gli Esordienti 'B" del comitato regionale Piemonte-Valle d'Aosta.

Non poteva concludersi in modo migliore per i piccoli esordienti della Biella Nuoto, dove in occasione dei campionati regionali sono arrivati i migliori risultati stagionali; oltre alla parte tecnica ormai quasi consolidata per tutti, anche i riferimenti cronometrici cominciano a ripagare il lavoro fatto durante l'anno. Alcuni piazzamenti nella TOP TEN hanno consentito alla società "laniera" di conquistare punti preziosi consentendogli di entrare nella classifica generale.

Nel dettaglio sono saliti sui blocchi: Martinotti Ludovica impegnata nei 50 rana, 50 e 100 stile; Pezzo Cecilia 50 stile, 50 e 100 rana; Piccolo Francesca 100 misti, 50 e 100 dorso. Tra i maschi Buscaglia Pietro 50 rana, 50 e 100 stile; Versace Samuele 50 stile, 50 e 100 dorso. Un ringraziamento particolare ai genitori che hanno seguito con impegno ed entusiasmo per tutta la stagione un gruppo di piccoli atleti alle prime esperienze agonistiche, nella speranza di vederli crescere con i valori dello sport e dell'amicizia. Gli allenamenti continueranno fino alla fine di Giugno e poi un po' di meritate vacanze.

Nella foto un arrivederci alla prossima stagione da parte dei piccoli esordienti.