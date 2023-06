È stato recuperato il cucciolo di capriolo che, nella mattinata di oggi, 15 giugno, è ruzzolato giù da una riva ed è finito contro il muretto di un'abitazione. Il fatto è avvenuto nel comune di Donato. Nell'impatto, è rimasto ferito.

Sul posto il personale preposto per le operazioni di recupero. Ora, è in viaggio per Torino dove verrà assistito in una struttura specializzata.