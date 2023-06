24 segnalazioni di Polizia nell'ultimo anno, richieste misure più severe per un giovane

Nella giornata di oggi, presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Biella, il Questore della Provincia Claudio Ciccimarra, nella veste di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, e il Procuratore della Repubblica Dott.ssa Teresa Angela Camelio hanno siglato una proposta congiunta di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di un giovane biellese.

La proposta, indirizzata al competente Tribunale di Torino per la decisione finale, simbolo della stressa sinergia e continua collaborazione tra la Procura della Repubblica e la Questura di Biella nel contrasto alla criminalità biellese, è inoltre emblematica del costante impegno nell’individuazione e monitoraggio dei soggetti maggiormente dediti alla realizzazione di fenomeni delittuosi.

Invero, il destinatario della stessa, un giovane residente nella Provincia, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, proposta direttamente dal Procuratore di Biella, nonché alla misura cautelare dell’obbligo di firma alla PG, è risultato solo nell’ultimo anno destinatario di 24 segnalazioni di Polizia nonché protagonista di episodi che hanno interessato il decoro e la sicurezza del contesto cittadino comunale e provinciale.

La proposta, inserendosi nel solco di un più ampio sistema di prevenzione, è certamente indirizzata ad impedire che il suo destinatario possa ancora stazionare nella città di Biella, in tal modo rafforzandone la sua sicurezza. Si resta in attesa della decisione dei Giudici di Torino in merito all’accoglimento o meno della proposta.