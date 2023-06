Chiama il 112: “Dei ragazzi sono entrati agli ex Rivetti”

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 18 di ieri mercoledì 7 giugno: “Dei ragazzi hanno scavalcato la recinzione e sono entrati agli ex Rivetti”. Immediato l'arrivo sul posto dei Carabinieri che però dopo avere effettuato un sopralluogo non hanno trovato traccia dei giovani.

Secondo quando riferito al centralino del numero unico dalla persona che ha chiamato, i ragazzi sarebbero entrati nella vecchia fabbrica a Biella nei pressi della rotonda in via Carso all'altezza di via Bengasi.