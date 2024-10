Biella, ex Rivetti: entro fine anno il permesso di costruire

Si inizia a intravedere una nuova immagine di via Carso. I mattoni, il cemento e le erbacce che accompagnano nel cuore di Biella chi arriva da fuori città, potrebbero finalmente presto lasciare spazio a una riqualificazione fatta di nuove attività ma anche di uffici e spazi ricreativi agli ex Rivetti. Entro fine anno è atteso il permesso di costruire da parte del Comune di Biella per il maestoso complesso che si trova tra via Carso e via Piave, frenato a marzo dell'anno passato, quando il progetto aveva ricevuto una battuta di arresto. Fino a questo momento. Quando qualcosa sembra finalmente tornare a muoversi.

Se finalmente si riuscisse a dare il via ai lavori in questo punto della città significherebbe un punto a favore per una nuova immagine di una delle zone più critiche di Biella, assieme a quella dell'ex ospedale.

Ancora lo scorso maggio allo Spazio Hydro a Biella era stato proiettato il docufilm “E noi zitti?” in riferimento a un articolo che l'architetto Giuseppe Pagano aveva pubblicato nel gennaio 1943 su “Casabella”, rivista di cui era direttore, denunciando la brutale evidenza di una pessima urbanistica speculativa e di uno sfacelo compositivo. Fu lo stesso Pagano a progettare l'edificio nel 1939, e lo stesso professionista in questo film ne evoca la storia e il significato, rimarcando lo stato di abbandono in cui si trova dagli Anni 90.