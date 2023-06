Pray, chiusa la provinciale 200 II Tronco-Valle Sessera

Da domenica 4 giugno a Pray è chiusa la provinciale 200 II Tronco-Valle Sessera tra i km 5+700 (fabbrica della Ruota) al km 6+900, a causa delle recenti abbondanti piogge che hanno provocato il dissesto del versante di monte e la caduta di massi sulla carreggiata all’altezza del km 6+750.

In questi giorni sono in corso la rimozione del materiale dalla carreggiata, e la messa in sicurezza del versante, con riapertura della strada prevista alle 18 di venerdì 9 giugno.

Nel frattempo la circolazione è stata deviata sulla strada comunale Vallefredda Flecchia ad esclusione dei veicoli di massa a 3,5 tonnellate, con percorso alternativo sulle SP 117 destra Sessera, SP 113 Coggiola-Trivero, e SP 112 Ponzone-Trivero.